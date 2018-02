Il consiglio ricorda le foibe, l'anno scorso lo 'schiaffo' dell'esule

Il ringraziamento a Casa Pound e l'uscita di scena dell'ex sindaco Massimo Federici.

La Spezia - Domattina in consiglio comunale della Spezia si riunirà in via straordinaria in Sala Dante, in Via Ugo Bassi, per commemorare la tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano dalmata. La solenne occasione di riflessione e ricordo sarà preceduta dalla premiazione degli studenti vincitori del concorso indetto dalla Regione Liguria sul tema del 'Giorno del Ricordo' (10 febbraio). I riconoscimenti saranno consegnati dal presidente provinciale dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia Dalmazia, Andrea Manco. Gli studenti premiati: Francesco Ferrari, Giada Carolini, Francesca Piastri e Sofia Ravazzoni le liceo Costa; Noemi Rateo, Jonathan Reyes Mendez, Martina Zicarelli e Sara Conte dell'Einaudi-Chiodo.



L'anno scorso il consiglio comunale straordinario dedicato alla pagina nera delle foibe ebbe ribalta nazionale per il pubblico ringraziamento rivolto a Casa Pound, nel corso del suo intervento, dall'esule Armenio Amorino, e per la conseguente e repentina uscita dalla Sala Dante dell'allora sindaco Massimo Federici, che nel levare le tende svestì anche la fascia tricolore.