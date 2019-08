Il consiglio comunale spezzino è vicino a Genova, "sconvolta ma non annichilita dal disastro"

La Spezia - In occasione del primo anniversario del crollo del ponte Morandi, il consiglio comunale della Spezia, attraverso una lettera del presidente Giulio Guerri al presidente del consiglio comunale di Genova Alessio Piana, rinnova la propria sincera e commossa vicinanza a tutte le famiglie "colpite da una terribile tragedia che segnerà per sempre - si legge nella missiva - la vita di tutti noi. "Il nostro pensiero va con immutato dolore alle tante vittime innocenti, ai loro cari, ai feriti, agli sfollati e a tutta una comunità "sconvolta ma non annichilita da un disastro che non potrà e non dovrà mai essere dimenticato, affinché fatti del genere non abbiano più a ripetersi".