Il consiglio comunale in vista al "Mazzini" e alla mensa di Missione 2000

La Spezia - Nella giornata di ieri, in rappresentanza del Consiglio Comunale, il Presidente Giulio Guerri si è recato in visita istituzionale presso la residenza "Mazzini" di viale Alpi, per portare i saluti e gli auguri agli ospiti della struttura, ai loro familiari, agli operatori e ai volontari. A seguire Guerri, accompagnato dal funzionario dr. Luca Mozzachiodi, si è recato in visita alla sede della mensa di via Torino per incontrare i volontari di Missione 2000, ai quali ha rinnovato la vicinanza e il sostegno del Consiglio Comunale.