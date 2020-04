Il commissario Jaci nuovo rinforzo della questura spezzina

Subito all'opera per far rispettare le misure anti contagio in città.

La Spezia - Nella prima mattinata odierna, il Questore ha accolto il Commissario della Polizia di Stato Alessio Jaci, funzionario di prima nomina proveniente dalla Scuola Superiore di Polizia di Roma. Originario di Messina, laureato in Giurisprudenza nel 2013 e abilitato all’esercizio della professione forense nel 2014, già vincitore del concorso per Ispettore di Polizia, ha poi vinto il selettivo bando di concorso per Funzionari della Polizia di Stato ed è stato ammesso al relativo corso della durata di 18 mesi. Al termine del Corso di Formazione nella sede romana di Via Pier della Francesca 3, è stato assegnato alla Questura della Spezia, dove svolgerà un iniziale periodo di tirocinio operativo.



Già alle 9.00 di stamattina ha partecipato alla videoconferenza presieduta dal Questore con i Dirigenti di tutte le articolazioni della Questura per il quotidiano punto di situazione sull’andamento dei servizi connessi allo stato di emergenza sanitaria e dei servizi anticrimine. Immediatamente assegnato all’ufficio a proiezione esterna che sta esprimendo il maggior sforzo operativo nell’attuazione delle misure di contenimento dell’epidemia, da oggi è in attività presso l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura.

Al giovane collega che inizierà subito a lavorare per la sicurezza delle comunità di questa provincia, i migliori auguri di benvenuto e una vigorosa stretta di mano virtuale da tutti i colleghi della Questura.