Il commiato di Garufi: "Il pensiero va alle vittime della pandemia"

La Spezia - "Tra pochi giorni, dopo oltre tre anni, concluderò il mio mandato alla Spezia per assumere le funzioni di Prefetto di Parma. L'emergenza sanitaria tutt'ora in atto mi impedisce di personalmente salutare, in un modo che senz'altro speravo migliore, questa terra e chi ha la fortuna di viverla". Esordisce così il prefetto della Spezia uscente, Antonio Lucio Garufi, nella lettera con la quale si accomiata dalla popolazione provinciale per avviarsi verso la nuova esperienza di prefetto di Parma. Al suo posto giungerà in riva al Golfo Maria Luisa Inversini.



"In questi anni, la piena sintonia, l'intensità dei rapporti, improntati alla reciproca stima e fiducia, il dialogo, sempre costruttivo, mi hanno agevolato nello svolgimento della funzione prefettizia, rendendo vero e fattivo il comune intento di servire la comunità provinciale con il massimo delle energie possibile, per promuovere la crescita sana, ordinata e omogenea di una realtà provinciale così straordinaria. Nel lasciare Spezia, il mio pensiero commosso - afferma Garufi - non può non andare alle vittime della pandemia; ma, pensando al futuro, sono certo che, in virtù della sua vitalità genuina, la gente spezzina saprà, come sempre, fare la sua parte nel corale impegno che il nostro Paese deve sostenere per superare l'attuale emergenza ed ancor più per conseguire il celere recupero di una normalità purtroppo non scontata.

Concludo questa appagante esperienza professionale ed umana onorato di aver servito una Prefettura solida ed efficiente, forte dell'infaticabile impegno di tutti i miei collaboratori e del prezioso sostegno degli interlocutori istituzionali nonché dei singoli interpreti della società civile cittadina e provinciale", conclude il prefetto uscente.