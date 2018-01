Il comitato di Fossitermi: "Siamo invasi da topi, volpi e sporcizia"

La Spezia - Nuova lettera del Comitato del quartiere Fossitermi indirizzata al sindaco Pierluigi Peracchini, ad Acam e Asl. Nella missiva i rappresentanti denunciano una situazione di degrado e la presenza di topi e volpi nel quartiere, oltre ad una situazione di sporcizia sulle scalinate.

Nella lettera i cittadini elencano: "Sporcizia generalizzata lungo marciapiedi e scalinate di tutto il quartiere (da Salita dei Vicci a piazzale Ferro e proseguire all'interno dell'arco collinare racchiuso da via dei Colli) con presenza di roditori, anche di grosse dimensioni. Gli operatori ecologici arrivano, con i loro interventi, sino a Largo Vivaldi e solo nella via principale. In generale non viene tagliata l'erba che quindi costituisce un ottimo nascondiglio per topi ed altri animali - scrivono -. La scalinata Perosi presenta una crepa che si sta allargando. In caso di cedimento si teme che la rete fognaria sottostante possa rompersi con fuoriuscita di liquame, inoltre, il boschetto in via Puccini è nascondiglio di animali, soprattutto di topi e volpi; nella parte alta dello stesso c'è una discarica abusiva".

Nel quartiere per i cittadini sono assenti: "Pedane idonee a rendere agibili le fermate dell'autobus per chi ha problemi di deambulazione e le fognature per acque piovane maleodoranti a causa di nessuna manutenzione. inoltre, le campane del vetro situate rispettivamente all'angolo fra via del Sempione e via Puccini e fra Via Monteverdi e via Fiasella sono rotte da tempo per cui i liquidi invadono il marciapiede con evidenti pericoli per le persone e di inquinamento incontrollato. E' anche presente un cedimento stradale all’inizio di via Fontana che crea impedimento all'accesso da parte di mezzi di soccorso. Infine i cestini stradali non sono soggetti ad alcuna manutenzione, maleodoranti, sporchi e con rischi per chi vi si avvicina".

"Per quanto sopra riportato - chiude la lettera -, il Comitato Fossitermi a nome dei residenti nel quartiere, chiede che ciascuno dei destinatari, per la parte di competenza, si attivi affinché le gravi situazioni segnalate vengano affrontate e risolte o quantomeno ridotte quale impatto sulla vivibilità del quartiere".