Il comitato dell'Umbertino ringrazia per l'intevento al binario morto

La Spezia - Il Comitato Quartiere Umberto I attraverso il presidente Jacopo Schiffini esprime soddisfazione per l'intervento eseguito in questi ultimi giorni nell'area del vecchio binario morto in fregio a via Roma e a via San Fermo. "Questo angolo del nostro quartiere - scrive Schiffini - era un punto estremamente degradato, a causa della vegetazione infestante, della sporcizia e delle frequentazioni illegali che erano ormai radicate, specialmente con l'occupazione abusiva del casottino abbandonato. Queste problematiche sono state segnalate accuratamente dal nostro comitato sia al questore che all'amministrazione comunale chiedendo specifici interventi per le loro rispettive competenze. Siamo lieti nel vedere che la nostra voce è stata ascoltata e che sono stati realizzati gli interventi attesi dalla cittadinanza per il ripristino del decoro e della sicurezza. La collaborazione tra il nostro comitato e le istituzioni continua a dare risultati positivi per il miglioramento del nostro quartiere e questo ci spinge a continuare il nostro impegno al servizio della comunità."