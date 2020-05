Il comitato Umberto I al nuovo prefetto: "Sia la benvenuta"

La Spezia - Con una lettera del presidente Jacopo Schiffini, il Comitato Quartiere Umberto I ha inviato un messaggio di benvenuto alla dott.ssa Maria Luisa Inversini, da pochi giorni subentrata al dott.Antonio Lucio Garufi nella carica di Prefetto della Spezia.

"La nostra associazione, sin dalla nascita - si legge nella lettera- ha costruito un percorso di intensa collaborazione con le Istituzioni e con le forze dell'ordine, formulando proposte, organizzando incontri e tenendo costanti e regolari contatti con le Autorità di pubblica sicurezza per segnalazioni, suggerimenti e scambi informativi".

"Il tutto - prosegue la lettera - accompagnato da un'attività autonomamente portata avanti dai nostri volontari, per rivitalizzare Piazza Brin e in generale il quartiere e ricrearvi un clima di convivialità, di festa, di civile aggregazione, quasi sempre collegata a iniziative di carattere ricreativo e culturale e a finalità solidaristiche. In questo contesto il positivo e proficuo rapporto con la Prefettura e con la persona del Suo predecessore Antonio Lucio Garufi è stato dei punti di forza del nostro impegno civile ed è stato un buon viatico per interventi che sono stati salutati con grande soddisfazione dalle tante persone perbene che vivono nel nostro quartiere".

"Purtroppo molti problemi, qui divenuti "storici", sono sempre all'ordine del giorno (...) Ad essi in queste settimane - prosegue la missiva- si sono aggiunte nuove problematiche di sicurezza rappresentate dai bivacchi e dagli assembramenti che si verificano nella Piazza Brin, in viale e Piazza Garibaldi e in corrispondenza di alcuni bar e circoli, recentemente riaperti, situazioni che alla luce della normativa anti-Covid rappresentano a tutti gli effetti fattispecie di illecito e oggettivi fattori di pericolo per la salute. A tal proposito nei mesi scorsi, sia della fase 1 che della nuova fase 2, abbiamo più volte segnalato alle forze dell'ordine problematiche visibili da chi si affacciava alla finestra o doveva uscire per recarsi al lavoro e abbiamo avuto modo di constatare tempestivi e puntuali interventi di polizia, carabinieri e vigili a riscontro delle nostre segnalazioni e con esiti molto importanti ai fini del mantenimento di condizioni di normalità e tranquillità nei giorni del lockdown. Per questo continuiamo a guardare con grande fiducia alle nostre istituzioni, confidando nel loro ruolo fondamentale, tanto più in questo momento nel quale obiettivi di ordine pubblico assumono anche la valenza di funzioni di prevenzione sanitaria, e mettendo a disposizione la nostra concreta collaborazione. A tal fine, Le siamo grati se vorrà favorire con la dovuta urgenza misure di adeguata attenzione da parte del Comitato Ordine Pubblico e Sicurezza alle condizioni di rischio anche sanitario al quale il Quartiere Umberto I risulterà potenzialmente soggetto nei prossimi giorni". Il Comitato conclude la sua lettera esprimendo al nuovo Prefetto "i migliori auguri di buon lavoro".