Il comitato Fossitermi incontra il questore Di Ruberto

La Spezia - Ieri i rappresentanti del Comitato Fossitermi sono stati ricevuti dal questore della Spezia Francesco Di Ruberto al quale hanno presentato la situazione dei quartieri Fossitermi e La Scorza.



“Purtroppo, continua a mancare la percezione di sicurezza soprattutto da parte delle persone anziane - si legge in una nota del comitato - . La fondamentale collaborazione instauratasi sin dal 2015 con le Forze di Polizia, è stata nuovamente confermata e in tal senso ringraziamo il Questore Di Ruberto. Chiediamo a tutti i cittadini di collaborare, principalmente per il bene del quartiere in cui viviamo, provvedendo anche in caso di atti vandalici, di scasso o tentativo di furto a fare sempre denuncia. Non è assolutamente da considerarsi una perdita di tempo. Non è vero che non cambia nulla perché queste sono informazioni indispensabili alle forze di polizia. Possiamo in sostanza considerarli come dei piccoli “tasselli” mancanti per la realizzazione di un puzzle”.

“Dal confronto con il questore - conclude la nota - sono nate delle idee che il Comitato, già ora più nutrito e forte grazie alle continue iscrizioni, potrebbe essere in grado di realizzare”.