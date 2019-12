Il comandante Stella visita Confartigianato

La Spezia - Il Consorzio Marittimo Turistico Cinque Terre Golfo dei Poeti ha incontrato il Comandante della Capitaneria di Porto C.V. Giovanni Stella presso la propria sede di via Don Minzoni. All'incontro hanno preso parte per la società gli amministratori Giacomo Bello, Eugenio Rossignoli, Andrea Bertogna, Tommaso Baracco, Andrea Piermatteo, Alessandro Sbrana accompagnati dal direttore di Confartigianato Giuseppe Menchelli.

“Il Consorzio Marittimo – ha spiegato il direttore Giuseppe Menchelli - è un'impresa d'eccellenza del nostro territorio, dispone di 16 imbarcazioni di varie dimensioni e portate con le quali effettua servizio di trasporto marittimo passeggeri di linea da Viareggio alle Cinque Terre e alla Riviera, dando occupazione ad oltre 100 addetti. Da quest'estate il Consorzio, in collaborazione con le amministrazioni locali di Lerici, la Spezia e Porto Venere, ha attivato un servizio di trasporto passeggeri via mare, che tocca idealmente i tre castelli che si affacciano sulla baia, con corse giornaliere e prezzi calmierati per tutti i residenti della provincia. La società è presente da anni nelle principali fiere turistiche in Italia e all’estero e grazie alla sua attività di promozione, ha contribuito fattivamente allo sviluppo turistico della nostra provincia”.

Gli Amministratori del Consorzio hanno porto i migliori auguri al Comandante e ringraziato tutto il personale della Capitaneria di Porto spezzina per l'aiuto costante nei confronti dei marittimi e della sicurezza della navigazione.

Il Comandante della Capitaneria di Porto Giovanni Stella ha ringraziato il Consorzio per il suo lavoro nel settore del trasporto marittimo e del turismo e l’attenzione posta nei confronti della sicurezza dei passeggeri. Apprezzamenti dal Comandante Stella per il Golfo della Spezia e le sue

bellezze che comportano un impegno costante per trovare il punto di equilibrio tra sicurezza, tutela dell'ambiente marino e costiero e necessario sviluppo dell'economia del territorio.