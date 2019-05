Il clima che cambia, esperti a confronto alla Spezia

La Spezia - Mercoledì 14 maggio, presso l’Hotel NH alla Spezia, a partire dalle 20.45 si terrà un dibattito aperto al pubblico sul tema “Il clima che cambia”: Scienza, sfide e opportunità anche per la Liguria. L’evento è organizzato dall’associazione culturale Caffè Letterario Ligustico con il patrocinio della Regione Liguria, dell’Arpal e di Cima Research Foundation.

Al dibattito interverranno relatori fra i più autorevoli ed esperti del settore: Bernardo De Bernardinis coordinatore delle attività nazionali della Copernicus Academy per la delegazione nazionale in Copernicus, Elisabetta Trovatore responsabile Centro Clima-Meteo-Idro di Arpal, Luca Ferraris presidente della Fondazione Cima Research Foundation.

Per l’occasione farà da moderatore Federico Grasso-comunicatore Arpal e porteranno il loro saluto l’ On.Manuela Gagliardi - membro VIII Commissione Ambiente Territorio e Lavori Pubblici Camera dei Deputati e Giacomo Raul Giampedrone- Assessore all’Ambiente e Protezione Civile Regione LIguria.

Analizzare la possibilità di una innovazione richiede principalmente informazione e dialogo, e per questo i relatori che si confronteranno nel corso della serata, da un lato si propongono di fare luce sulle più aggiornate conoscenze scientifiche sul tema nella sua interdisciplinarità, dall’altro di indagare le azioni intraprese e la fattibilità di nuovi approcci ad un problema che indubbiamente vede la Liguria in prima fila!!!