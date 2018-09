Il centro storico festeggia con la "Giornata europea delle lingue"

Tre giorni dedicati all'apprendimento di una lingua straniera: laboratori e apertivi con Aidea, Acit e Provincia.

La Spezia - Una giornata per conoscere le lingue europee e un open dai per avvicinarsi. Torna anche quest’anno l'appuntamento con le associazioni Aidea La Spezia ed Acit in collaborazione il Punto informativo "Antenna Europe Direct della Provincia della Spezia". La rassegna "Giornata europea delle lingue" si terrà il 26, 27 e il 28 settembre. Sarà un'autentica festa anche per tutto il centro storico che verrà "invaso" da nuove esperienze all'insegna della scoperta di qualcosa che non si conosce. Questo avverrà con il contributo di numerosi bar che si presteranno agli apertivi linguistici.

L'evento si propone di dimostrare in che modo l’apprendimento delle lingue permetta ai cittadini di arricchire la propria vita, di conoscere nuove culture, di tenere la mente allenata.

La Giornata europea delle lingue è stata istituita nel 2001 dall’Unione europea e dal Consiglio d’Europa e celebra la diversità linguistica, il plurilinguismo e l’apprendimento delle lingue lungo tutto l’arco della vita. Da allora, si celebra ogni anno in tutta Europa allo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica e incoraggiare lo studio delle lingue. Imparare una lingua non è una questione d’età, osserva il Consiglio d’Europa, né di istruzione ma è alla portata di tutti. L’entusiasmo e la buona volontà contano più di ogni altro aspetto. Anche modeste competenze possono aprire verso culture e orizzonti nuovi. Solo la metà della popolazione italiana parla un’altra lingua mentre le competenze in materia di lingue straniere sono indispensabili per lavorare e per il tempo libero.



Il programma Da lunedì 26 a venerdì 28 presso la sede di Via Manin 27 dalle 16.00 alle 18.50 si terrà l'iniziativa "Porte aperte verifica le tue competenze!: test linguistici per conoscere il proprio livello di padronanza linguistica , informazioni sui corsi, sulle certificazioni e sul programma culturale".

Ci saranno test di livello gratuiti, informazioni sui corsi, sulle certificazioni e sul programma culturale. Gli interessati potranno iscriversi ai corsi.

Mercoledì 26 e giovedì 27 settembre alle 19 arrivano gli "Aperitivi linguistici" presso alcuni bar del centro città: migliorare il proprio inglese o francese o russo in un ambiente amichevole e divertente gustando il proprio drink preferito… non è mai stato più piacevole! a cura degli insegnanti dell’Aidea.



Ricco programma anche per le scuole. Per le scuole le attività si concentrano mercoledì 26, giovedì 27 e venerdì 28. Al mattino avranno luogo mini-laboratori in lingua francese, inglese, spagnola, tedesca, russa, rumena, albanese, portoghese, indirizzati ai ragazzi delle classi quarte e quinte elementari e a quelli della terza media (ISA 8). I laboratori sono a cura dei docenti: Jacopo Bianchi, Romina Bruno, Tina Giella, Iman Essid, Sonia Austi, Bu Xioran, Alina Blay, Irina Golynskaja, Cristina Dodich, Patrizia Baracco e Ursula Manefeld. Per l’occasione Antenna Europe Direct, agenzia della Provincia della Spezia, distribuirà materiale informativo sulle lingue in Europa.

INFO: tel. Aidea: 333 9503490 - 329 7462081/ 0187 739625 (Acit)