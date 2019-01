Il centro sociale torna in pianura, gli anziani ringraziano

Prima era in collina e molti dei pensionati del quartiere non riuscivano a raggiungerlo.

La Spezia - Una barriera architettonica non è necessariamente una scalinata, un ascensore troppo stretto o una moto parcheggiata in mezzo a un marciapiede. Anche una salita da percorrere a piedi può essere un grande impedimento per chi è più avanti con l'età. A Melara il centro per gli anziani si era andato spopolando negli ultimi anni a causa della sua posizione sulla collina. Una passeggiata che non tutti i pensionati dell'ex quartiere operaio potevano affrontare con comodità. Da oggi pomeriggio non sarà più necessario.

E' servito che uno spaccio di frutta e verdura lasciasse un fondo vicino all'Aurelia, Arte siglasse una convenzione con il Comune della Spezia e ci fosse il tempo per le burocrazie e i lavori di ristrutturazione. Le chiavi del nuovo centro di via Pontegrande 2 sono oggi in mano ai rappresentanti dell'associazione di promozione sociale che riunisce gli anziani del quartiere, un nutrito e rumoroso manipolo di persone che ha festeggiato l'ingresso nella nuova struttura.



"Siamo contenti di aver potuto trovare una soluzione a un problema che era stato esposto qualche mese fa - ha spiegato il sindaco Pierluigi Peracchini - Qui si potrà ricreare quel clima di comunità, prezioso in un quartiere dove questo aspetto è sempre stato molto sentito. In una società sempre più individualista, un aiuto per ritrovare una dimensione umana e per sconfiggere un nemico subdolo come la solitudine".

Gli interventi hanno comportato l’imbiancatura dei locali, la sostituzione degli infissi e di alcuni sanitari e il rifacimento dell’impianto elettrico e termico. Costo totale: 24.842 euro. Al progetto hanno lavorato gli assessori Luca Piaggi e Giulia Giorgi. "A noi spettano le bollette, gli anziani invece si autofinanzianeranno per le loro attività - ricorda quest'ultima - Negli altri centri di quartiere abbiamo completato l'installazione dei nuovi riscaldamenti e chiaramente continueremo ad occuparci della manutenzione". La prossima cena di Natale quindi si attende molto partecipata, oggi erano almeno una trentina i cittadini che hanno partecipato al taglio del nastro.