Il centro islamico Assalam dona prodotti alla Caritas in occasione del Ramadan

La Spezia - Il centro culturale Assalam ha donato centinaia di prodotti alimentari a Caritas diocesana La Spezia - Sarzana - Brugnato durante tutto il mese del Ramadan.

"La nostra comunità di fedeli - ha spiegato il responsabile del centro islamico attivo ormai da quasi due anni a Fossitermi, Fadil Abdeslem - ha scelto di donare a Caritas: un dovere di fratellanza e umanità durante questo periodo di emergenza così difficile e durante il mese sacro per l’Islam".

Il centro culturale, che riprenderà le sue attività il 25 maggio nel rispetto della normativa in vigore, ha donato ai migranti del centro di accoglienza ‘Cittadella della Pace’ di Pegazzano e ai senza dimora accolti da Caritas La Spezia, oltre 1000 litri di latte, 100 kg di datteri, 2000 uova, pane, formaggio e altri prodotti alimentari.

"Quando si passa dalle parole ai fatti, scopri il vero senso della solidarietà - ha sottolineato il direttore di Caritas La Spezia, don Luca Palei -. Desidero ringraziare di cuore i fratelli musulmani del Centro Islamico per quanto hanno donato,e per la condivisione di tanti momenti in aiuto ai nostri ragazzi accolti nelle comunità. Abbiamo un dono comune: il tempo! Proviamo a pensare che ogni instante può essere occasione per seminare speranza, tanti istanti insieme cambiano il mondo. Tutti pensiamo e speriamo di uscire più buoni da questa pandemia, basta volerlo, allenare mente e cuore, e tutto sarà davvero nuovo".