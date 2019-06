Il caso della lavoratrice licenziata e l'impegno per aiutarla nella sua battaglia

La Spezia - Venerdì 21 giugno alle 17 presso l’Urban Center "Un pomeriggio per Maria Teresa", la lavoratrice di Acam licenziata nel contesto di un caso che fece molto discutere. "Un caso emblematico per capire quanto sia stato precarizzato e privato di ogni tutela il mondo del lavoro. Un mondo nel quale è ormai sempre più difficile entrare, ma da cui è facilissimo essere cacciati fuori con un sonoro calcio nel sedere, anche per banalissime inadempienze verso le quali un’azienda come Iren ha deciso di applicare il massimo della pena: licenziare in tronco infischiandosene di tutto e di tutti, anche del rispetto che un’azienda che sta tentando in tutti i modi di espandersi sul territorio dovrebbe avere verso una città e i suoi cittadini/lavoratori" - dice Massimo Baldino, consigliere comunale e capogruppo di "Per la nostra città".



"Il caso di Maria Teresa reca in sé tanti significati. Rappresenta cosa voglia dire essersi oggi imbattuti in un’amministrazione che nulla ha fatto o tentato di fare per mantenere in house uno dei suoi gioielli di famiglia, seppure disastrato da anni di cattiva gestione. Un gioiello che, fornendo beni di prima necessità quali l’acqua e il trattamento dei rifiuti, garantiva lavoro sul territorio dove il datore di lavoro era il territorio stesso e non una fredda S.P.A. che può decidere di applicare per un qualsiasi operatore il massimo della pena, senza che neppure l’amministrazione di riferimento possa intromettersi. Ma c’è un altro tema estremamente importante che la vicenda di Maria Teresa richiama alla mente; è l’assoluta perdita di tutti i diritti da parte dei lavoratori sancita a colpi di decreti legge dalla abolizione

dell’articolo 18 fortemente voluto da una politica tanto assurda quanto spietata".



Un tema sul quale specie la sinistra si deve interrogare, secondo Baldino, se davvero vuol capire il perchè dei suoi ultimi fallimenti elettorali, perché dà il senso della perdita di contatto con il mondo reale. "Quello dei più deboli

che proprio la sinistra avrebbe dovuto tutelare e invece ha mandato al macello, esattamente come Maria Teresa a cui, in virtù dell’articolo 18 pur di fronte a una sentenza del Giudice del lavoro che ha definito il licenziamento illegittimo, si pensa di sanare l’errore attraverso l’elargizione di 22 mensilità invece che imporre ad Iren il reintegro della lavoratrice. Per questo ho accettato con rabbia ed entusiasmo di occuparmi della vicenda di questa nostra concittadina, trovando subito accanto a me la consigliera comunale Dina Nobili che già si era occupata del caso nella Commissione di Garanzia e Controllo da lei presieduta, il sindacalista della Uil Marco Furletti, con i quali stiamo raccogliendo migliaia di firme di solidarietà e che ho pensato di invitare all’evento di venerdì 21 insieme agli avvocati Roberto Lamma che ci

racconterà come nel nostro paese siamo riusciti a farci rubare “lo statuto dei lavoratori”, e Roberto Quber difensore della lavoratrice licenziata, che ci parlerà di quelle che possiamo ben definire oggi le “nuove schiavitù degli anni 2000” come il tirocinio e gli appalti del settore delle pulizie e servizi".