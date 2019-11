Il capodanno spezzino sarà organizzato dalla bergamasca FMedia

La Spezia - Il capodanno 2020 per conto del Comune della Spezia sarà organizzato da FMedia, società bergamasca che, unica, ha presentato l'offerta per la serata di San Silvestro.

L'amministrazione, che proporrà una serata di intrattenimento musicale in forma gratuita in una piazza della città, aveva avviato una procedura di indagine di mercato con tre soggetti specializzate. Nella fattispecie erano stati contattati anche la spezzina Artificio23 e la massese Gamp, che però non hanno presentato l'offerta ufficiale.



Pertanto il Comune ha affidato a FMedia la direzione artistica per una somma totale di 2.500 euro. L'incarico prevede la selezione degli artisti, le relative trattative con artisti e

agenzie, l'ottimizzazione delle condizioni economiche e tecniche per la realizzazione

dell’evento, i rapporti costanti con gli uffici del Teatro Civico per la gestione amministrativa e operativa. Inoltre sono affidati alla società lombarda la produzione esecutiva (sopralluoghi, analisi e organizzazione degli aspetti tecnici relativi ad allestimenti, supervisione montaggi e smontaggi) e la direzione organizzativa complessiva per tutta la durata della manifestazione.