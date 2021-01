Il capannone abbandonato di Via dei Pioppi aggiudicato per gara

La Spezia - Assegnato alla Lavaggi Auto srl il capannone adiacente al tratto terminale delle Mura Umbertine sovrastante Via dei Pioppi. Il manufatto, che sorge nei pressi dello stadio "Alberto Picco" e vive da tempo in condizioni di degrado, diventerà un magazzino a servizio del vicino esercizio di autolavaggio. Si tratta di un'area, completamente ripulita dal Comune della Spezia nei mesi scorsi tanto da essere per anni semi-nascosta dalla vegetazione, di circa 840 metri quadri (di cui 160 coperti). Il privato che se l'è aggiudicata pagherà un canone annuo di 5.520 euro per nove anni, con possibilità di rinnovo per uguale periodo come verrà stabilito nel contratto di locazione. Alla gara avevano partecipato anche una società sportiva dilettantistica ed un'azienda edile. "L’immobile di Via dei Pioppi - spiega l'assessore al patrimonio, Manuela Gagliardi - era stato inserito in un bando pubblico e a seguito della presentazione delle proposte è stato assegnato sulla base dell’offerta più alta. Alla fine quella zona recuperata, peraltro in posizione decisamente strategica, sarà ben riqualificata, una volta che verranno eseguite le manutenzioni alla Casina rossa, nel vicino comprensorio del Colombaio, e questa nuova attività".