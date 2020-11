Il canto dei migranti anima la messa in Cristo Re

La Spezia - Si tiene domenica prossima 8 novembre in tutte le diocesi la Giornata del migrante e del rifugiato. Il tema di quest’anno è “Come Gesù Cristo costretti a fuggire”. Alla Spezia si terrà alle 10.30, come ogni anno, la tradizionale celebrazione diocesana presieduta dal vescovo, che avrà luogo quest’anno nella cripta della cattedrale di Cristo Re. La Messa, presieduta da monsignor Luigi Ernesto Palletti, sarà animata dai canti e dalle preghiere delle diverse comunità di immigrati non italiani presenti in città e in provincia. La Giornata è organizzata a cura dell’ufficio diocesano per le persone migranti e rifugiate. Per informazioni rispetto alla celebrazione di domenica, telefonare ai numeri 0187.738379 oppure 338.8508438.