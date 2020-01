Il cantiere del Felettino resettato è il Fatto dell'Anno 2019

La Spezia - Prima settimana di novembre: Ire, su spinta del governatore regionale Giovanni Toti e con l'approvazione dell'assessore Viale e del sindaco Peracchini, revoca il contratto con cui Pessina Costruzioni si era impegnata a costruire il nuovo ospedale della Spezia. E' questo il Fatto dell'anno per i lettori di Città della Spezia, che lo hanno indicato come l'avvenimento più importante del 2019 con il 27.5% dei voti. Più di un votante su quattro quindi pensa che il reset di quello che è probabilmente il cantiere più importante della città sia la cosa più significativa successa negli scorsi dodici mesi (Nuovo ospedale, la storia infinita).

Segue con il 14.1% dei voti la chiusura della Casa Musicale "Pietro Biso", storico esercizio cittadino con quasi cento anni di storia alle spalle. Dal 1934 nella sede di Via del Prione, è stato il punto di riferimento per generazioni di musicisti e appassionati di musica in città. Con il 12% dei clic l'omicidio di Enzo D'Aprile avvenuto lo scorso marzo in Piazzale Ferro, un fatto di sangue che ha letteralmente scioccato la città. E ancora il trasferimento dell'università presso l'ex ospedale Falcomatà e l'assegnazione del bando per la nuova stazione crocieristica hanno attirato l'interesse dei lettori. Tutti i risultati in calce all'articolo.