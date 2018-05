Il bullismo raccontato dai ragazzi. Il Centro Allende lascia spazio a "Discussioni animate"

La Spezia - Zoe, Irene e Marco. Tre ragazzi come tanti, vittime di bullismo che però decidono di reagire e non farsi sopraffare. La prima è una vittima in carne e ossa, gli altri due sono cartoni animati che da una lavagna tendono la mano a Zoe per cercare di liberarsi dall'oppressione.

Un tema delicato e di cui si parla poco quello del bullismo ma che purtroppo, in Italia, ha numeri preoccupanti: due adolescenti su quattro sono stati presi di mira, ognuno con risultati diversi e come raccontano le cronache nazionali con esiti tragici.



A raccontare "Discussioni animate" di Federico Scippa e Lavinia Carpentieri sono stati i ragazzi della 4c del Liceo classico "Costa" della Spezia che con un'ironia tagliente, un linguaggio anticonvenzionale e diretto con qualche parolaccia, hanno raccontato come il fenomeno del bullismo parta anche da un episodio innocente: andare al bagno. Lo spettacolo è stato inserito in un convegno organizzato dal Soroptimist spezzino dal titolo "Bullismo e vittime" al quale hanno partecipato il magistrato Maria Cristina Failla, la psicoanalista Rossella Vaccaro, Rosario Izzo della Polizia postale della Spezia. Ad aprire la giornata sono state la presidentessa di Soroptimist e l'assessore alle pari opportunità Giulia Giorgi che ha sottolineato l'impegno dei ragazzi: "E' fondamentale che loro si facciano portavoce di questa tematica - ha detto -. Dimostrano di avere il coraggio di portare il tema del bullismo in piazza. E' necessario sovvertire questo meccanismo di emarginare la diversità. Con questo lavoro i ragazzi rappresentano la svolta per affrontare un problema grande come il bullismo".



La tragedia di Zoe, immortalata dopo un passo alla toilette, scatena una serie di eventi che mettono a rischio la sua integrità. Si sente travolta da un uragano fatto di parole poco edificanti: "culona", "chiappe d'oro", "mangiato pesante". Termini conditi da una crudeltà tale da mettere, soprattutto in fase adolescenziale, un senso di ansia ed esclusione.

Zoe in un momento di crisi nota due figure poco chiare che cominciano a parlarle dalla lavagna. Sono Irene e Marco che la salvano dall'uragano.



Il messaggio chiave dello spettacolo è che chi si abbassa a fare del bullismo non è paragonabile nemmeno ad un branco: gli animali infatti attaccano per difendersi, mentre l'uomo lo fa per un piccolo piacere perverso. Ma da tutto questo si può uscire. La catena del male si spezza affidandosi ai sostegni adeguati, ma tutto parte dal confronto con gli altri e la rete di sicurezza che gli adulti, educatori preparati, possono fornire.