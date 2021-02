Il biossido è sparito. "La centralina ora in posizione più idonea", spiega Arpal

La Spezia - L'inquinamento della zona di San Cipriano è stato sovrastimato? Parrebbero dimostrarlo i dati affluiti alla rete di monitoraggio regionale dalla centralina nella sua nuova posizione. Traslata di una quarantina di metri, ora a ridosso degli alti palazzi residenziali tra Via XXIV Maggio e Piazza caduti della Libertà, rispetto all'angolo con Via Veneto di fronte all'ospedale in cui aveva operato per anni. Il motivo? Evitare di misurare l'aria all'interno di un "ombrello" formato dalle fronde dei tigli che ornano la piazza e rischiavano di alterare i risultati.

Una scelta che ha fatto saltare la mosca al naso al consigliere Massimo Baldino, che si è insospettito del radicale calo del famigerato biossido di azoto rilevato in quella parte di città. Un quadrilatero che aveva conosciuto diversi sforamenti in tempi recenti, associabili ed associati alla presenza della grandi navi da crociera in porto ma non solo. “Da quando la centralina è stata spostata, i dati sono profondamente cambiati. Cambiati in meglio. Se prima spesso c'erano valori oltre la soglia, come mai oggi quei dati sono sensibilmente decrementati?”, si chiede il membro della seconda commissione che ha richiesto un confronto con Arpal.



Per l'agenzia risponde l'ingegner Gian Carlo Leveratto, che spiega come si è arrivati a partorire quella decisione. “Nella posizione precedente, la crescita delle foglie degli alberi in alcune stagioni dell'anno determinava un ristagno degli inquinanti che dava valori maggiori di quelli effettivi – spiega il dirigente -. Nel momento in cui ci siamo resi conto di questi problemi, ci siamo riferiti al Comune della Spezia. Ci è stato comunicato che non era possibile la potatura, perché sarebbe stata molto invasiva. Abbiamo suggerito lo spostamento della postazione”. Dopo un lungo confronto, è stato individuato un angolo del piccolo parcheggio grossomodo di fronte al civico 37 di Via San Cipriano.

Arpal ha inoltre piazzato una postazione mobile di misurazione nella vecchia posizione per confrontare la congruenza dei risultati tra i due strumenti. “In estate, in particolare, la cabina ha misurato valori sensibilmente maggiori rispetto al mezzo mobile. In autunno invece hanno avuto ordini di grandezza pressoché identici. Il punto è che senza le foglie, che cadono in autunno, hanno misurato uguale. Quando invece gli alberi sono verdi, la cabina ha valori diversi”. Questa la prova che la teoria dell'interferenza vegetale era azzeccata, secondo l'agenzia. Lo spostamento è avvenuto a dicembre 2020.



Federica Pecunia chiede in che modo Arpal fosse cosciente che i dati erano sovrastimati e perché ha agito solo ora. “Non eravamo coscienti fossero sovrastimati, potevano anche essere sottostimati – spiega Fabrizia Colonna, direttrice del dipartimento provinciale di Arpal -. Un "tappo" messo sopra la cabina fa stagnare un'emissione in arrivo da sotto, ma impedisce allo stesso tempo ad una in arrivo da sopra di essere rilevata”. Perché non tagliare semplicemente i rami? “Sfrondare gli alberi sarebbe stato più semplice sicuramente, avevamo anche iniziato. Ma poi l'ufficio del verde ci ha avvertiti che erano tigli e dovevano essere liberi di svilupparsi in altezza. L'alternativa era abbatterli. Abbiamo preferito spostare la centralina”, considera Laura Niggi, dirigente del Comune della Spezia.

Emanuele Corbani si informa su quali considerazioni sono state fatte in relazione alla dinamica dei venti che spirano su quella parte di città. “La Spezia è soggetta principalmente ad un regime di brezza Nord-Sud, alternato tra giorno e notte. Per questo di notte i residenti sentivano gli odori prodotti dalla bonifica dell'ex area IP e di giorno questi sparivano – illustra Colonna -. La centralina crediamo sia posizionata in uno spot idoneo per ogni condizione di vento, non solo quelle prevalenti. Sceglierlo non è un'operazione semplice. Il carico di variabili di cui tener presente sono tantissime. Per questo ritengo che, in scienza e coscienza, oggi la cabina ci garantisca qualità del dato e arrechi il minor disagio possibile alla cittadinanza”.