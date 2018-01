Il biglietto del bus a portata di app, il Comune ha voglia di novità

L'assessore Casati sta studiando una piccola rivoluzione in materia di trasporto pubblico senza dimenticarsi del bike sharing.

La Spezia - Biglietto dematerializzato e tutto da risolvere con un'app. Gli uffici comunali, sotto l'egida dell'assessore alla mobilità Kristopher Casati, sono al lavoro per alleggerire i servizi legati al trasporto pubblico.



Non si tratta soltanto di idee ma solide realtà supportate anche da un bando regionale che favorirebbe una versione più smart del trasporto.

“Gli attuali biglietti via sms - spiega Casati - sono fatti con una sovrattassa per i costi del gestore. La nostra idea di app è più semplice, intuitiva e immediata. Com'è adesso non basta a supportare le esigenze degli utenti”.



E se si parla di mobilità non è detto che sia legata solo alla gomma e ai lunghi tragitti. Di fatto la città è il suo centro sono facilmente fruibili con la bicicletta. E anche da questo punto di vista per l'assessore serve un rilancio.

“Il precedente progetto di bike sharing - ha detto Casati - poteva anche essere valido ma non è stato più finanziato. Stiamo prendendo in esame un bando europeo per ammodernare il servizio. La nostra idea è quella di creare nuove postazioni . Io ho già dato l'input ai miei uffici”.