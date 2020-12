Il Tino diventa la Betlemme del Golfo con Salvatore Emiliano

La Spezia - Prende forma il presepe dedicato all'Isola del Tino che sarà visibile nel palazzo dell'ammiragliato. Quella all'isola è una dedica appassionata e i membri del gruppo "Isola del Tino: isola di luce" raccontano qualcosa in più, sui social, sul manufatto e sul suo curatore.

"L’isola del Tino diviene la Betlemme del Golfo della Spezia - scrivono - grazie all’arte e alla generosità del sottocapo scelto Salvatore Emiliano. Le sue abili mani hanno creato un capolavoro di armonia e precisione per emozionare grandi e piccini. Salvatore con la sua arte e la sua straordinaria capacità di dare forma alla bellezza vuole rendere omaggio alla Marina Militare di cui è parte! Secondo noi Salvatore riesce pure a “far attraccare” alla terraferma quest’isola che tutto il Golfo ha nel cuore. Grazie, Salvatore, per il tuo dono prezioso. Grazie a nome di tutti gli amici dell’isola del Tino".