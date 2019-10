Il Tino avrà il suo campanile, le prime indiscrezioni sul progetto

La Spezia - Che cos'hanno in comune il Tino e Reggiolo? La devozione al santo San Venerio questo legame però va oltre la visita per l'apertura dell'isola che ogni anno si svolge a metà settembre. Il Comune emiliano, quest'anno, è voluto andare oltre alla semplice amicizia mettendo nelle mani dell'ammiraglio Giorgio Lazio un progetto per restituire alla splendida isola spezzina il campanile ( leggi qui).

Il progetto al momento rimane ancora riservato, ma le basi per portarlo avanti ci sono tutte. A illustrarlo è stato l'ammiraglio Giorgio Lazio a margine della presentazione delle Giornate Fai d'autunno che si terranno in arsenale il 12 e il 13 ottobre (leggi qui). Il progetto al momento risulta essere molto imponente, che prevede anche più campane, e verrà sviluppato senza provocare alcuna pressione sul prestigioso sito archeologico presente ai suoi piedi.



"Il progetto troverà un affinamento - ha spiegato l'ammiraglio Lazio -. L'importante è che ci sia la volontà di stabilire un progetto. Questo significa che al di fuori del Golfo della Spezia siamo riusciti ad attirare l'interesse di un'altra comunità, quella di Reggiolo, che si è riconosciuta nell'entusiasmo di questa iniziativa. Il progetto è in atto e insieme riusciremo ad affinarlo in modo tale che sia adeguata alla valorizzazione. Ora dobbiamo lavorare e trovare i finanziamenti. E' fondamentale che ci sia una comunità che non appartiene al golfo spezzino che voglia lavorarci ed è un aspetto che mi fa molto piacere".