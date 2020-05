Il Sindacato autonomo di Polizia dona generi alimentari a chi è in difficoltà

La Spezia - Questa mattina la segreteria provinciale Sap – Sindacato autonomo di Polizia ha donato generi alimentari a lunga conservazione per le persone che si trovano in difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria in atto presso il banco di distribuzione di Corso Cavour.

“E’ un modo per esprimere solidarietà e vicinanza alle persone in difficoltà – ha dichiatato il vice segretario Sap Nadia Ciullo –. Un modo solidale ed efficace di essere vicini alla gente, un modo diverso di collaborazione tra poliziotti e cittadini”.

Alla consegna dei generi alimentari era presente anche l’assessore alla Sicurezza del Comune della Spezia Gianmarco Medusei, che ha voluto così dare un segnale di vicinanza alla cittadinanza.