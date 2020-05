Il Sap ricorda l'agente Apicella

La Spezia - Lunedì 27 aprile a Napoli, mentre cercava di bloccare la fuga a dei rapinatori che avevano appena tentato un colpo in banca, è rimasto uccido nell'adempimento del dovere l’agente scelto Pasquale “Lino” Apicella.

“Per questo motivo il SAP della Spezia - spiega Elena Dolfi, segretario provinciale del sindacato autonomo di Polizia - ha voluto far coincidere l’ultimo saluto a Pasquale con la celebrazione dell’annuale Memorial Day , in memoria di tutte le vittime del dovere della nostra città. Vista l’impossibilità di stare insieme come gli scorsi anni in un percorso della memoria a causa dell’attuale situazione sanitaria, questa mattina abbiamo deposto un vaso di fiori davanti alla targa commemorativa posta all’ingresso della Questura intitolata al collega Armando FEMIANO, affinché possa essere il simbolo del ricordo di tutti i colleghi caduti nell’adempimento del loro dovere, per non dimenticare quello che sono stati e per stare vicini ai loro familiari.”