Il Sant'Andrea si riorganizza per far fronte all'emergenza

La Spezia - La situazione è pesante, pesantissima. E non potrebbe essere altrimenti in una città e in una provincia che si trovano da anni a dover fare i conti con una cronica carenza di posti letto. Il nuovo ospedale non sarebbe stato ugualmente pronto, anche se l'appalto e il cantiere fossero andati diversamente da come sappiamo. Ma se non fosse stata abbattuta la vecchia struttura del Felettino qualche possibilità in più ci sarebbe stata. Invece La Spezia è arrivata a fronteggiare la più grave emergenza sanitaria degli ultimi decenni con una carenza di posti letto che supera le 200 unità.



Oggi le necessità sono chiare: più letti in Infettivologia e più letti in Rianimazione. Ed è per questo che nei giorni scorsi una parte di Otorinolaringoiatria e una parte di Neurologia sono state sacrificate per accogliere i casi sospetti di coronavirus. I casi conclamati, invece, sono ricoverati nelle strutture di Terapia intensiva e rianimazione e Malattie infettive.

E nelle prossime ore potrebbe esserci un ulteriore cambiamento, con il trasferimento di tutti i casi sospetti all'interno dell'intera Neurologia, i cui degenti verrebbero trasferiti altrove.

Al momento i ricoverati in Rianimazione sono 7, mentre i casi in Infettivologia sono 18.



Il picco, come dicono gli esperti, è atteso nei prossimi giorni, e dunque medici, infermieri e ausiliari dovranno lavorare sodo ancora a lungo. La speranza è che quello che la Asl e la Regione stanno mettendo in campo per affrontare il momento peggiore sia sufficiente per gestire lavoro e malati.

Lo scenario è pesante, ma non c'è bisogno di scatenare allarmismi (come quelli che viaggiano via etere con alcuni audio su Whatsapp). Il panico non serve a niente, molto più utile è seguire le regole che sono state imposte dal governo per contenere il contagio.