Il Sangue di Cristo segno di salvezza

La Spezia - Si sono svolte domenica e lunedì scorsi, a Sarzana, le celebrazioni annuali in onore del Preziosissimo Sangue, la cui reliquia è conservata da molti secoli nella basilica concattedrale di Santa Maria Assunta. Nonostante le restrizioni dovute all’emergenza sanitaria, che hanno impedito lo svolgimento della processione per le vie cittadine e limitato il numero dei fedeli in chiesa, l'intensità della partecipazione ha mostrato ancora una volta la devozione dei sarzanesi e degli abitanti della vallata per l’antica reliquia. Le celebrazioni sono state presiedute dal vescovo diocesano Luigi Ernesto Palletti, sia la domenica sera, con i primi Vespri solenni, sia il lunedì mattina con la Messa solenne trasmessa in diretta da Tele Liguria Sud, con la presenza di numerosi sacerdoti. Domenica sera, dopo il canto dei Vespri, il vescovo si è portato sulla porta della basilica per benedire sia i fedeli che erano all’interno, sia quanti si trovavano all’esterno: una benedizione, dunque, estesa all’intera città. Nelle due omelie da lui pronunciate per queste festività, il vescovo si è soffermato sul tema del Sangue di Cristo, che proprio oggi viene ripreso nella liturgia della solennità del Corpo e del Sangue di Cristo. “Il Vangelo di oggi – ha detto tra l’altro il vescovo nell’omelia della Messa del lunedì – ci illustra molto bene il momento particolare della crocifissione, con il colpo di lancia che gli viene inferto da un soldato. Ormai il Signore Gesù è morto, ma ecco che da quel corpo morto sgorgano il sangue e l’acqua”. Il vescovo ha proseguito sottolineando il significato liturgico e sacramentale di quei due elementi, appunto l’acqua e il sangue: “L’acqua da sempre è letta come segno della redenzione e segno dei grandi sacramenti affidati alla Chiesa. Ma anche il sangue è segno di redenzione. Sono quindi segni di una redenzione che si fa storia, non solo narrazione, che si fa gesto e non solo memoria. Il sangue diventa così il segno della nostra salvezza”. Già nell’omelia della domenica sera monsignor Palletti aveva collegato il significato teologico dell’effusione del sangue con l’antica tradizione che, a Sarzana in particolare ma poi in tutta la Chiesa, ha portato i cristiani nel corso dei secoli alla venerazione per il Prezioso Sangue del Signore. Durante le celebrazioni, i canti liturgici sono stati eseguiti dalla “schola cantorum” “Ferdinando Maberini” della basilica concattedrale, diretta dalla maestra Alessandra Montali. Nei giorni precedenti, la reliquia era stata portata nelle diverse parrocchie cittadine, in ognuna delle quali era stata oggetto della venerazione dei fedeli, una venerazione che quindi, anche in assenza della storica processione, ha idealmente “abbracciato” e coinvolto tutta la città di Sarzana.