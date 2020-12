Il Rotary dona al Comune delle carte acquisto per le famiglie in difficoltà

La Spezia - Questa mattina il presidente del Rotary Club della Spezia, Roberto Querci, ha consegnato al Sindaco Pierluigi Peracchini 120 carte di acquisto nella catena alimentare Basko, del valore di 100 euro ciascuna. Si tratta di una donazione fatta la Rotary al Comune della Spezia finalizzata a supportare, tramite i Servizi Sociali, i nuclei monogenitoriali con figli minori, già all’attenzione dei Servizi Sociali comunali. Un gesto di solidarietà e di vicinanza, dunque, nei confronti di persone che vivono con non poche difficoltà il quotidiano e che si trovano in difficoltà nel mantenere i loro figli.

"Il Comune della Spezia e il Rotary sono sempre più in sinergia - dichiara il Sindaco Pierluigi Peracchini -. Dopo la donazione del sanificatore al centro Asso, oggi il Rotary ha voluto donare 120 carte di acquisto del valore di 100 euro ciascuno finalizzata a supportare i nuclei monogenitoriali con figli minori, già censiti dai Servizi Sociali. In questo momento di estrema difficoltà, dettata dall'emergenza Covid-19, ogni aiuto a favore della propria comunità è prezioso e questo gesto testimonia la grande appartenenza e senso civico del Rotary che ringrazio".

"Un enorme grazie al Rotary – sottolinea l’Assessore ai Servizi Sociali, Giulia Giorgi - per questa bellissima iniziativa. In questo momento particolare le famiglie hanno sempre più bisogno di sentire vicina la comunità".