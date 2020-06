Il Rotary Club dona strumento per la sanificazione al Centro per disabili ‘Asso’

La Spezia - Si è tenuta questa mattina, al Centro Polivalente per disabili ‘Asso’ di via Gramsci, la cerimonia di consegna, da parte del Rotary Club La Spezia di uno strumento per la sanificazione, necessario per gli ospiti della struttura. Presente il Sindaco Pierluigi Peracchini che ha visitato i locali, ringraziando gli operatori presenti per l’attività giornaliera di educazione e inclusione delle persone con disabilità, e l’assessore ai Servizi Sociali Giulia Giorgi, che invece ha spiegato i servizi offerti dalla stessa, tutti completamente sostenuti con risorse comunali.

Il Rotary Club della Spezia, presieduto da Mario Baldini, è da sempre vicino alla comunità locale, attento alle problematiche della collettività anche durante l’emergenza Covid. Sono state infatti numerose le donazioni, da parte dello storico club spezzino, di materiali sanitari, come per esempio la recente donazione al Comune della Spezia di 1.500 mascherine.

Il Centro Polivalente per disabili ‘Asso’ è una realtà consolidata in Città, in particolare nel quartiere Umbertino. Inaugurato nel 2013 nello stabile che prima ospitava la scuola elementare Pontremoli, è stato fortemente voluto dall’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune della Spezia e vede lavorare in strettissima collaborazione le associazioni che si occupano di disabilità. Per info: 0187 702556; centroasso@gmail.com