Il Palinuro ha lasciato la Spezia per raggiungere la Barcolana di Trieste

La Spezia - La nave scuola a vela della Marina Militare Palinuro ha lasciato il porto della Spezia per un’attività addestrativa in mare che la porterà fino in Mar Adriatico. La goletta della Marina, dopo aver navigato nel Mar Tirreno, parteciperà a Napoli alla Naples Shipping week, e dopo aver attraversato lo stretto di Messina giungerà a Trieste in occasione della 52esima edizione della Barcolana, l’evento sportivo noto come la regata più grande del mondo.

A seguire, in fase di rientro, toccherà alcuni porti dell’Adriatico per poi fare ritorno alla Spezia all’inizio del prossimo mese di novembre. Nel pieno rispetto dei requisiti di sicurezza legati al contrasto della diffusione del COVID-18, il Palinuro non sarà aperto al pubblico durante le sue soste in porto. Sarà tuttavia visibile in ogni possibile occasione di passaggio ravvicinato nei luoghi di particolare interesse della costa del nostro amato Paese.