Il Pacinotti sede dei Campionati provinciali dei giochi matematici organizzati con la Bocconi

La Spezia - Il liceo scientifico “Antonio Pacinotti” della Spezia si conferma anche per quest’anno scolastico come sede provinciale dei Campionati internazionali dei giochi matematici 2021 organizzati dall’Università Bocconi di Milano. I quarti di finale si svolgeranno esclusivamente online in data sabato 27 marzo 2021 alle ore 15. I concorrenti regolarmente iscritti riceveranno comunicazione sulle modalità di partecipazione dagli organizzatori della manifestazione. Le semifinali si terranno in data sabato 24 aprile 2021, sempre in modalità online.



Tutti coloro che desiderano partecipare dovranno registrarsi tramite form online entro la data del 24 febbraio 2021. Dopo tale data non sarà più possibile iscriversi né online, né chiedendo proroghe per telefono o per e-mail.



Tutte le comunicazioni e le indicazioni per l’iscrizione sono inserite sul sito:

https://giochimatematici.unibocconi.it