Il Natale solidale della Croce Rossa arriva al Basko di Via Veneto

La Spezia - Si avvia a conclusione, in vista della fine dell’anno, l’attività di assistenza alle famiglie indigenti svolta dalla Croce Rossa della Spezia nel corso del 2018. Mentre le richieste di aiuto al centro distribuzione di via Bologna non si fermano nemmeno con le festività alle porte, i volontari CRI organizzano l’ultima raccolta alimentare dell’anno, per continuare a sostenere l’importante presidio di inclusione sociale anche nel periodo natalizio.



Sabato 15 dicembre, dalle 9 alle 20, al supermercato Basko di via Veneto 107 alla Spezia, gli operatori della Croce Rossa raccoglieranno generi alimentari di prima necessità, che verranno poi distribuiti durante le festività ai circa 600 indigenti regolarmente aiutati al centro di via Bologna e alle persone senza fissa dimora assistite dalle unità di strada CRI. Sono necessari soprattutto alimenti a lunga conservazione come pasta, latte, omogeneizzati, olio, farina, zucchero e biscotti, oltre anche a pannolini.



Per l’occasione al banchetto della Croce Rossa, all’interno del supermercato, sarà anche possibile acquistare (a offerta libera) il calendario 2019 della Croce Rossa della Spezia, un riassunto delle numerose attività svolte dall’Associazione sul territorio con le foto dei volontari. Il calendario è disponibile anche nella sede CRI di via Santa Caterina 29, alla Chiappa.