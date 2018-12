Il Natale alle Terrazze non si ferma mai

La Spezia - Grande successo al centro commerciale Le Terrazze per le attività natalizie in programma! Domenica 16 dicembre un entusiasmante appuntamento con il Canta Storie di Natale ha incantato una ricca platea di bambini, che si sono lasciati accompagnare in un viaggio fantasioso dal simpatico animatore che ha raccontato alcune tra le più famose favole del Natale, coinvolgendo i piccoli spettatori sia nel racconto che nella “rappresentazione”.



Le tante iniziative previste per Natale, come la Christmas Factory, i diversi laboratori di Natale e i Christmas Events, sono fruibili gratuitamente e accompagneranno i visitatori de Le Terrazze fino al 6 gennaio. Il centro commerciale Le Terrazze invita i tutti a non perdere l’occasione di continuare a trascorrere insieme simpatici momenti di svago!