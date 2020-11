Il Liceo Pacinotti della Spezia diventa Liceo Cambridge

La Spezia - Il Liceo Scientifico “Antonio Pacinotti” della Spezia ha ottenuto in data 23 novembre il prestigioso titolo di Liceo Scientifico Cambridge. Dopo un lungo processo iniziato nel luglio scorso allo scopo di introdurre a partire dal prossimo anno scolastico nell’offerta formativa della scuola l’insegnamento in inglese di due materie del curricolo, ossia inglese come seconda lingua e matematica, il Liceo ha ottenuto l'opportunità di far conseguire agli studenti l’International General Certificate of Secondary Education corrispondente al diploma che nel Regno Unito gli studenti conseguono a 16 anni.



Il riconoscimento è giunto a seguito della visita di approvazione di Josephine McNulty, Schools Relationship Manager per l'Italia, che ha particolarmente apprezzato la qualità delle lezioni di matematica in inglese tenute dalla Prof.ssa

Daniela Salis e di letteratura inglese tenute dalla professoressa Marcella Guido con alcune classi quinte del liceo. Dopo un incontro con la dirigente, Prof.ssa Emma Lucchini e con le prof.sse Guido, Salis e Tori che hanno illustrato alla Schools Relationship manager l’offerta formativa della scuola, le attività e i traguardi raggiunti, il Liceo Pacinotti è stato ritenuto ufficialmente idoneo alla qualifica di Liceo Scientifico Cambridge.



Il Liceo Pacinotti si arricchisce dunque di un nuovo percorso formativo che offre agli studenti interessati l’opportunità di ottenere un titolo di alto valore: la certificazione Cambridge, infatti, è riconosciuta dalle Università e dai datori di

lavoro in tutto il mondo e molti atenei in Italia la considerano come attestato di competenza nella lingua inglese, garantendo crediti aggiuntivi a chi la possiede.