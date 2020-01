Il Liceo Costa è pronto a raccontare il nuovo indirizzo Europeo

La Spezia - Novità tutte da seguire al Liceo Classico Lorenzo Costa. La scuola di Piazza Verdi venerdì 10 Gennaio, a partire dalle ore 16:30, il presenterà il nuovo indirizzo “Liceo Classico Europeo” alla cittadinanza, in particolare agli studenti e alle relative famiglie che stanno per compiere la scelta della scuola superiore da frequentare. Il Liceo Europeo, che unisce le prerogative del liceo classico, del liceo scientifico e del liceo linguistico, rappresenta un importante traguardo per l’offerta formativa regionale e per i giovani che si affacciano ad un mondo di studio e del lavoro sempre più competitivo e globalizzato: è uno dei pochi in Italia e l’unico in Liguria. Offre una preparazione multidisciplinare, a tutto tondo anche nel metodo, poiché, pur avendo radici nel sapere tradizionale, ottimizza i vantaggi dell'apprendimento collaborativo e laboratoriale.



Il quadro orario unisce in un solo insegnamento le lingue classiche, incrementa significativamente lo spazio per la matematica e la fisica, offre lo studio di lingue europee potenziate da docenti curricolari madrelingua; inoltre affianca alle più tradizionali storia, filosofia e italiano, la presenza di diritto ed economia, arte, geografia per tutto il quinquennio. Il progetto CLIL, relativo all’apprendimento di una disciplina in lingua straniera, parte dal primo anno.

Gli studenti potranno contare su tutor e sul 40% delle ore laboratoriali che renderanno la loro permanenza a scuola una vera fucina di competenze, contando sullo studio guidato e su nuove esperienze di apprendimento. Il diploma acquisito al Liceo Classico Europeo è maggiormente spendibile per le Università di tutta Europa. All’evento parteciperanno anche le figure istituzionali.