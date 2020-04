Il Gruppo Kruk dona tablet e smartphone agli ospedali spezzini

La Spezia - Il Gruppo KRUK - multinazionale leader in Europa nella gestione del credito – presente nel nostro territorio dal 2016 con la sede di KRUK Italia a La Spezia e con la società Agecredit di Cesena, ha voluto contribuire all’emergenza in corso attraverso la donazione di tablet, computer e smartphone, in supporto di chi in questo momento ne ha davvero bisogno.

KRUK Italia, ha scelto di contribuire all’emergenza con la donazione di 10 tablet e 4 smartphone alle strutture ospedaliere della Spezia, per permettere ai malati di Covid in isolamento in ospedale, di mantenere il contatto con i propri familiari in questo difficile momento di lockdown.