Il Golfo dall’alto: partono le passeggiate tra storia e natura lungo le antiche scalinate dei colli

La Spezia - Riprendono le visite di “Girovagando 2020”, l’iniziativa organizzata dalle guide abilitate di AGTL, Associazione Guide Turistiche Liguria – sezione della Spezia, questa volta in collaborazione con SpeziaOutdoor, il programma di eventi per la riscoperta del territorio spezzino. Dopo le tappe a Ortonovo, Nicola, Bonassola, Levanto e Sarzana, la serie del mese di ottobre avrà come titolo “Il Golfo dall’alto. Passeggiate tra storia e natura lungo le antiche scalinate dei colli spezzini” e sarà dunque dedicata ai suggestivi percorsi pedonali che collegano la città della Spezia ai piccoli nuclei collinari. A pochi passi dal centro, angoli di natura e di architettura rurale, vecchie coltivazioni e incantevoli panorami sul Golfo, da levante a ponente. Itinerari alla portata di chiunque abbia un po’ di consuetudine a camminare lungo i saliscendi del territorio ligure.



Queste le date:

sabato 10 ottobre: Rebocco-Maggiano-Sant’Anna

sabato 17 ottobre: Montepertico-Valle della Dorgia-Villa “la Montagna”-Isola

sabato 24 ottobre: anello La Chiappa-Marinasco-Salto del Gatto

sabato 31 ottobre: anello La Pieve-San Venerio-Carozzo.



Per rispettare le necessarie precauzioni di sicurezza, le visite sono su prenotazione e rivolte ad un numero limitato di partecipanti. In caso di allerta meteo, saranno possibili variazioni delle date in programma. Durata della visita: 9.15/12.15 circa. Quota di partecipazione per ciascuna visita: eu 10 a persona (ingressi esclusi); gratuità e riduzioni

per bambini in base all’età. Prenotazione obbligatoria e informazioni: telefono e whatsapp 333 4336823; e-mail

agtl.laspezia@gmail.com; web www.speziaoutdoor.org; Facebook: Guide turistiche Liguria.