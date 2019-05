Il "Gamer village" sbarca alla Spezia, alle Terrazze il grande giro dei videogiochi

La Spezia - Arriva al centro commerciale Le Terrazze "Gamer Village" il più grande festival itinerante di videogame. Sabato 18 e domenica 19 maggio all’interno del centro commerciale verrà allestita una speciale area multigaming dove i clienti potranno mettersi alla prova con videogiochi, e-sport, realtà virtuale e simulatori.



Nelle due giornate, dalle 11.00 alle 21.00, Il centro commerciale ospiterà 20 postazioni di gioco equipaggiate con le console PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.



I partecipanti potranno provare i giochi più “gettonati” e condividere la grande passione per i videogiochi, prendendo parte a tornei amatoriali e competitivi oppure limitarsi a provare i titoli presenti.



All’interno della area multigaming progettata per offrire un’esperienza di gioco ancora più elettrizzante con console, simulatori di guida e postazioni VR, i giocatori non solo potranno testare liberamente gli ultimi titoli usciti sul mercato, ma avranno la possibilità di sfidarsi in tornei amatoriali e competitivi o seguire sessioni di coaching



L’AREA MULTIGAMING con 20 postazioni prevede le seguenti attività:



FREE PLAY

Tutte le postazioni di gioco saranno fruibili da curiosi, principianti e giocatori esperti che potranno divertirsi con gli amici in partite amichevoli e gioco libero.



TORNEI

Tornei offline dei videogames più giocati del momento. Casual gamer e curiosi potranno cimentarsi in sfide sportive di diverse tipologie, dal calcio alla lotta e dall'automobilismo ai giochi di abilità.



E-SPORTS

Eventi competitivi professionistici di sport elettronici. Nella categoria degli E-Sports rientrano videogiochi di diversi generi, ai quali giocare e competere sia in modalità multigiocatore che single player.



VIRTUAL REALITY

Postazioni di gioco dedicate alla realtà virtuale proietteranno in pochi secondi adulti e bambini di tutte le età in scenari incredibili e avventure fantastiche, con una visuale a 360° dell’ambiente che li circonda, potendo interagire con ogni elemento presente nel mondo virtuale.



SIMULATION

Simulatori di guida professionali daranno la possibilità ai videogiocatori di giocare e gareggiare con i migliori titoli di corse automobilistiche, offrendo un realismo unico grazie a una modalità di gioco semplice e intuitiva.



L’ingresso alle postazioni è libero e gratuito.