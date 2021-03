Il Forum delle associazioni familiari presenta al Comune il "fattore famiglia comunale"

La Spezia - La presentazione del fattore famiglia comunale da parte del Forum delle associazioni familiari è avvenuta in occasione dell’audizione nella IV Commissione consiliare presieduta da Oscar Teja a seguito di una richiesta del consigliere Marco Frascatore. Quale la ragione di questa iniziativa e perché proprio in questo momento? La prima risposta sintetica e immediata dice che questo pacchetto risponde ad una domanda di maggior giustizia sociale ed è particolarmente incombente in questo periodo in cui occorre non sprecare risorse e indirizzarle nel modo giusto.

Il tema tocca proprio gli aspetti dell’ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) che come sappiamo costituisce lo strumento di accesso a determinate prestazioni sociali agevolate, ma, come altrettanto sanno gli amministratori, presenta criticità e non sempre fotografa con aderenza la realtà della situazione economico-sociale delle famiglie che ne fanno richiesta.

Proprio per questo il Forum delle Associazioni Familiari Italiano, che da oltre 25 anni si impegna sul fronte di serie politiche familiari, propone il pacchetto del Fattore Famiglia Comunale quale correttore delle storture che presenta l’ISEE in cui non sono sufficientemente considerate le diverse tipologia dei carichi familiari.

Il Forum delle Associazioni Familiari della Spezia per questa occasione si è impegnato nel fornire informazioni di prima mano, infatti in Commissione è intervenuto l’ing. Maurizio Bernardi che è stato sindaco di Castelnuovo del Garda per due mandati e successivamente assessore con la stessa squadra amministrativa, durante i quali ,per primo in Italia, ha studiato, sperimentato e avviato il Fattore Famiglia C. con un progetto congiunto assieme all’Associazionismo Familiare e all’Università di Verona.

In seguito, diversi Comuni hanno adottato questo pacchetto ( in provincia della Spezia: Lerici, Monterosso e nelle zone limitrofe Pontremoli ) ottenendo risultati soddisfacenti sia per le famiglie che per le stesse amministrazioni locali.

Come ha ribadito l’ing. Bernardi, il FFC non è solo uno strumento correttivo dell’ISEE ma costituisce un valido progetto che contiene alcuni importanti criteri operativi per l’amministrazione consentendo di pianificare il costo degli interventi sociali e verificare la compatibilità con i vincoli di bilancio, il tutto accedendo ad un software che consente simulazioni in tempo reale.

A giudizio di Remo Righetti , presidente del Forum di Spezia, l’appuntamento è stato interessante, non ha visto opposizioni e quindi auspica che l’iniziativa non cada in una “pigrizia istituzionale” ma che si facciano le conseguenti verifiche di fattibilità.