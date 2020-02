Il Consolato dominicano omaggia Prospezia Ciassa Brin con una targa

La Spezia - Prospezia Ciassa Brin ha ricevuto un invito molto importante dal Consolato Dominicano per condividere con loro la festa del 170 anniversario dalla fondazione della Repubblica Dominicana. "Questo evento - spiegano dall'associazione con il presidente Andrea Canini - includeva anche il saluto al Console Santiago Rodriguez Figuereo che lascerà Genova per trasferirsi a Madrid ed a cui auguriamo buon lavoro. È molto tempo che la nostra associazione collabora con la Comunità Dominicana ed alcuni di loro sono diventati membri attivi della stessa, Mirian Rodriguez è anche membro del nostro direttivo. Una collaborazione reciproca che ci ha aiutato a crescere nel rispetto reciproco, nell'integrazione ed aggregazione. La cerimonia ha avuto inizio col canto degli Inni Nazionali, prima italiano e poi dominicano. Subito dopo ci è stata consegnata, a sorpresa, una targa di ringraziamento da parte del Consolato Generale di Genova, come segno di stima, per l'impiego che portiamo avanti nel coinvolgere la comunità delle nostre iniziative e per il nostro coinvolgimento nelle loro iniziative, che non sono solo feste. La targa riportava queste parole: "Si da il presente riconoscimento alla Associazione Prospezia ciassa Brin per IL SUO CONTRIBUTO A FAVORE DELLA COMUNITÀ DOMINICANA DELLA SPEZIA PER PROMUOVERE L'INTEGRAZIONE E LA CONVIVENZA DI TUTTI I CITTADINI - GENOVA 21/02/2020". Siamo rimasti sorpresi da tanto onore e le parole pronunciate su Prospezia Ciassa Brin ci hanno toccato veramente il cuore. Grazie Console Santiago Rodriguez Figuereo".