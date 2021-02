Il Congo Est, la regione dove fu missionario don Tassano

La Spezia - La tragica fine dell’ambasciatore Luca Attanasio, del carabiniere Vittorio Iacovacci e del loro autista Mustapha Milambo ha riportato l’attenzione sulle regioni orientali del Congo, nell’area dei “Grandi Laghi”. Proprio dove, tra il 1987 e il 1995, ha operato per otto anni il missionario spezzino “fidei donum” don Giovanni Tassano, che proprio lo scorso anno, come è noto, è morto di Covid-19 a Sestri Levante. Il cuore di don Tassano era rimasto soprattutto in Burundi, dove a lungo era stato parroco di Buhoro. Ma quando dopo alcuni anni aveva chiesto di tornare in Africa, non potendo rientrare in Burundi, aveva scelto il vicino Congo (allora Zaire), a Kipaka, in diocesi di Kasongo: un territorio più a sud di quello di Goma, dove hanno trovato la morte l’ambasciatore e i suoi collaboratori, ma sempre nella regione del Kivu. Tornato in Italia in via definitiva e divenuto direttore del centro missionario, don Tassano non cessava di raccontare le vicende di quella regione: racconti di guerre, di violenze, ed anche di povertà, di malattie, di fame: “non persone ma cifre anonime”, come aveva denunciato con forza Papa Francesco al corpo diplomatico. Quanto avvenuto in questi giorni è dunque anche nuova occasione per fare memoria di un sacerdote che in quelle terre (il Burundi non è lontano, appena di là dal lago Tanganika) aveva speso gran parte della sua generosa missione.