Il Comune stanzia altri 427mila euro di contributo affitto

La Spezia - La giunta comunale, su proposta dell’assessore ai Servizi sociali Giulia Giorgi, stamani ha deliberato di destinare un contributo aggiuntivo per l'affitto a persone in difficoltà economica a causa dell’emergenza sanitaria in corso. Il contributo stanziato è pari a 427.715,20 euro, finanziato per 300 mila euro da risorse di bilancio comunale e per 127.715,20 da fondi regionali.



Per velocizzare i tempi di erogazione è stato deciso di attingere dai 869 beneficiari del bando di luglio/agosto ‘straordinario per il sostegno alla locazione emergenza Covid-19’, che ha visto 933 domande presentate.



"Per i mesi di gennaio/febbraio prevediamo – spiega l’assessore Giorgi - un nuovo bando per l’erogazione di 446.847 euro, di contributi regionali, da destinare ai cittadini che non riescono a far fronte economicamente alla locazione ed ovviamente daremo priorità a chi non è tra i beneficiari del contributo deliberato questa mattina. Siamo particolarmente vicino a chi soffre per la pandemia, a chi ha perso i propri affetti e a chi si è trovato a vivere momenti difficili anche dal punto di vista economico. Con questo aiuto vogliamo andare incontro a chi stenta ad arrivare alla fine del mese e non riesce da solo a pagare l’affitto della propria abitazione".