Il Comune ragiona su un "supporto casa" per chi è in difficoltà

La Spezia - L'isolamento, il famoso “restare a casa” non è uguale per tutti soprattutto per chi non ha più un lavoro e una volta finita l'emergenza dovrà fronteggiare i pagamenti lasciati in sospeso. Poi c'è chi è seguito dai Servizi sociali e non può vedere fisicamente i propri figli, quindi, deve ricorrere ad altre vie di comunicazione basate su una rinuncia precisa: incontrarsi, abbracciarsi.

Non è un momento facile per nessuno e dai Servizi sociali del Comune della Spezia si fa un punto della situazione: “Le persone sono molto preoccupate – spiega l'assessore Giorgi – perché non sanno come arrivare a fine mese. Abbiamo avuto molte nuove richieste di persone che prima non sarebbero mai venute ai servizi sociali e non sanno come pagare l'affitto che rimane la preoccupazione più grande”.



“E' in corso – prosegue l'assessore – una ricognizione per capire dove possiamo intervenire e realizzare delle misure dedicate oltre a quello del governo. Le persone in difficoltà sono consapevoli del fatto che gli sfratti sono bloccati ma la morosità si accumula. Noi tenteremo di ragionare su queste misure aggiuntive e comunali nonostante la novità dei buoni spesa siano arrivati improvvisamente. Stiamo comunque studiando i parametri perché una parte delle problematiche si possono gestire con pratiche standard. Chi adesso ha nuove difficoltà importanti, e il supporto alla casa potrebbe essere di assoluta utilità, è una priorità. Non possiamo permetterci che fra tre mesi le persone siano in mezzo a una strada- Pensiamo anche ai proprietari che rinunciano a un'entrata. Siamo davanti a una situazione di sofferenza perché le persone non sanno come fare”.



In questa fase di emergenza il Comune ha rafforzato anche una serie di servizi dedicati agli anziani sui quali l'assessore Giorgi conclude: “Stiamo avendo i frutti sperati, i servizi funzionano molto bene a partire dalla totale collaborazione di tutte le associazioni”.





L'elenco dei numeri utili



NUMERO PROTEZIONE CIVILE

ATTIVO tutti i giorni dalle 8.00 alle 20.00

- 0187.501172



#NONSIETESOLI

- Servizio che mette a disposizione compagnia telefonica,richieste di aiuto e supporto.

- Dal Lunedì al Venerdì ore 8:30 alle 15:30

- 0187.701736



CUSTODI SOCIALI

- Attività a domicilio di monitoraggio e prevenzione per situazioni di bisogno e di aiuto alla persona.

- Dal Lunedì al Venerdì ore 8:00 alle 14:00

- 0187.745670/0187.745642



PASTO CALDO

- Consegna a domicilio del pasto ad anziani con limitata autonomia o con patologie che limitano l’autosufficienza.

- Dal Lunedì al Venerdì ore 8:00 alle 14:00

- 0187.745670/0187.745642



CONSEGNA SPESA

Il Servizio prevede il ritiro della lista della spesa, l’acquisto e la consegna della spesa a domicilio (Il Costo della spesa è a carico di chi richiede il servizio)



CROCE ROSSA ITALIANA

DA LUNEDÌ A SABATO ORE 9:00-19:00

- 346.7830511



SERVIZI SOCIALI COMUNE

Dal Lunedì al Venerdì ore 8:00 alle 14:00

- 0187.745670/0187.745642



PUBBLICA ASSISTENZA

Lunedì, Mercoledì e Sabato ore 8:30-10:30

- 366.3229727



ASSISTENZA DOMICILIARE

Il Servizio prevede l’erogazione a domicilio di prestazioni di assistenza familiare e/o tutelare

Dal Lunedì al Venerdì ore 8:00 alle 14:00

- 0187.745670/0187.745642



SOSTEGNO ECONOMICO

Supporto per anziani che, trovandosi in situazione di difficoltà economica,non siano in grado di far fronte a bisogni fondamentali.

Dal Lunedì al Venerdì ore 8:00 alle 14:00

- 0187.745670/0187.745642



SPORTELLO REGISTRO BADANTI

Il Servizio è dedicato alla ricerca di assistenti familiari per il proprio congiunto anziano non autosufficiente



ISFORCOOP

Dal Lunedì al Venerdì ore 8:30 alle 13:00/14:00 alle 17:00

- 331.6294949

prolink@gruppotassani.it