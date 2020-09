Il Comune pensa già alle luminarie: 115mila euro per accendere la città

La Spezia - In un momento come quello che sta attraversando la provincia spezzina, con il numero dei casi di Covid-19 attivi che sale di giorno in giorno, sembra strano pensare al Natale, ma tant'è. L'obiettivo è quello di far rientrare quanto prima l'emergenza, e quindi intanto si va avanti, anche con i preparativi per il periodo natalizio.

Per questo gli uffici del Suap, Sportello unico attività produttive, hanno inviato a una serie di aziende una richiesta di preventivo per l'affidamento diretto del servizio di noleggio, installazione, manutenzione e smontaggio delle luminarie natalizie 2020-2021. L'importo massimo messo a disposizione dall'amministrazione è pari a 115.900 euro, una somma inferiore a quella spesa lo scorso anno (189mila euro).



L'obiettivo dichiarato è quello di "sviluppare un programma di eventi natalizi con un'iniziativa spettacolare che preveda l’istallazione di opere artistiche luminose per il rilancio del turismo e la conseguente ricaduta positiva in termini economici sui settori produttivi della città". Il Comune chiede che le installazioni rispettino una serie di requisiti minimi di dimensioni, quantità e impatto artistico/scenografico.



I luoghi

Via Veneto: (da via Dalmazia a Piazza Verdi compresi porticati)

Progetto scenografico con allestimento di sfere tridimensionali di luce led caldo e freddo flashing di dimensioni pari a un diametro di 100/120 cm almeno.



Piazza Europa

Allestimento casa comunale: torre con stringhe di luce led caldo flashing posizionata a una distanza di max 20 cm per tutta l’altezza. Allestimento perimetro con tende di luce bianco flashing, nella parte centrale dell’edificio dovranno essere posizionate semisfere di luce led caldo.



Piazza Verdi: le facciate dei palazzi sui due lati

Allestimento edifici con tende di luce led bianco flashing di altezza almeno 1.5 (da posizionarsi a marcare l’ultimo piano e il primo piano) e fra le due tende collocare semisfere led caldo; illuminazione vie laterali perpendicolari ed obelischi.



Via Chiodo (compresi porticati)

Allestimento con sfere tridimensionali diametro 150 cm di luce almeno led caldo flashing alternate a stelle tridimensionali diametro 2 mt di luce led freddo flashing che ricopra l’intera lunghezza di via Chiodo; inoltre allestire i porticati con tende di luce led caldo.



Piazza Chiodo

Allestimento piante con stringhe di luci led bianco flashing.



Corso Cavour: (nel tratto compreso tra via Chiodo e via Garibaldi)

Allestimento con pacco regalo di luce led caldo e led bianco altezza 150 cm almeno alternato a sfera stilizzata di luce led caldo diametro cm 120 e cero natalizio di luce led caldo H 150 cm.



Piazza Cavour solo vie laterali

Allestimento libero

Via Gramsci angolo via F.lli Rosselli - Piazza Cesare Battisti e via Persio tratto da via Chiodo a Piazza Cesare Battisti:

Allestimento con sfere piatte di luce led bianco alternata a sfera diametro 120 cm almeno di luce led caldo.



Via del Prione fino a piazza Garibaldi

Progetto scenografico che prevede allestimento con tappeto composto da stringhe di luce led freddo flashing posizionate massimo a 20 cm l’una dall’altra, al centro dovranno essere posizionate sfere tridimensionali di luce led caldo flashing diametro 80/100 cm.



Piazza Garibaldi compresa la fontana

Allestimento libero



Via Fiume tratto da piazza Garibaldi a Piazza Saint Bon

Allestimento con tappeto composto da stringhe di luce led freddo flashing posizionate massimo a 20 cm l’una dall’altra, al centro dovranno essere posizionate sfere tridimensionali di luce led caldo flashing diametro 80/100 cm.



Viale Garibaldi da piazza Garibaldi fino a Corso Cavour

Allestimento con stelle comete di luce led caldo/freddo H 2mt



Piazza S. Agostino - Via S. Agostino - via Sforza - Piazza del Bastione - via del Torretto

Allestimento con sfere tridimensionali di luce led freddo flashing, diametro 80/100 cm almeno alternato a pacco cornice di luce led caldo flashing.



Via Roma fino intersezione via Garibaldi

Allestimento aereo con tris sfere di luce led bianco-caldo-rosso flashing H, 2,5M almeno.



Via Napoli fino intersezione via Garibaldi

Allestimento aereo pacco tridimensionale di luce led freddo flashing e stringhe di luce led rossa.



Piazza Ramiro Ginocchio e via Vecchio Ospedale

Allestimento con stella di luce led caldo e led freddo flashing H 2mt.



Via Di Monale (tratto da via Gramsci a via Napoli

Allestimento aereo con tende di luce led bianco flashing H 120 cm almeno e sfere di luce led caldo diam. 80/100 cm almeno.



Via dei Mille tratto da via Gramsci a piazza Ramiro Ginocchio

Allestimento con sfere di luce led freddo/caldo flashing H 150 cm L. 200 cm.



Via F.lli Rosselli tratto da via Gramsci a via del Prione

Allestimento con sfere di luce led freddo/caldo flashing H 150 cm L. 200 cm.



Via Tommaseo, Via Manzoni, Via Vanicella, Via Da Passano, Via Galileo Galilei, Via Manin, Via Ferruccio, Via Cavallotti, Via Gioberti

Allestimento aereo con tende di luce led bianco flashing H 120 cm almeno e stelle 5 punte di luce led caldo H 2 mt.



Via Fazio, Via Carpenino, Vicolo delle Mura, Via Mazzolani, via Magenta, Via S. Antonio, Piazzetta Loggia, Via Binazzi Pasquale, Via Unione, Via Marsala, Via Biassa, Via Calatafimi, Via San Martino della Battaglia

Allestimento aereo con stella classica almeno H 2mt di luce led caldo alternata a stella diversa H 2 mt di luce led freddo;



Via Sapri da via Colombo a via del Prione

Allestimento aereo con stella classica almeno H 2mt di luce led caldo alternata a stella diversa H 2 mt di luce led freddo;



Via Rattazzi tratto tra via Colombo e Corso Cavour

Allestimento aereo con tende di luce led bianco flashing H 150 cm almeno.



Via Costa, Via Canonica

Allestimento aereo con tende di luce led bianco flashing H 150 cm almeno.



Via Sarzana (tra Largo Marcantone e Via Michele Rossi):

Allestimento con sfere tridimensionali di luce led freddo frashing e pacco cornice di luce led caldo flashing.



Inoltre l'amministrazione chiede l’allestimento di dodici alberi che saranno forniti dal Comune con modalità a scelta

dell’aggiudicatario tra luci e/o palline. Le offerte dovranno pervenirre a Palazzo civico entro le 12 del 23 settembre 2020, esclusivamente tramite pec (suap.comune.laspezia@legalmail.it).