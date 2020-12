La Spezia - Non potendo organizzare il tradizionale pranzo della fratellanza di Natale, il Comune della Spezia ha consegnato buoni spesa da destinare alla mensa per le persone maggiormente in difficoltà che ne usufruiscono. Il contributo di Palazzo civico è giunto a tutte le mense, da Missione 2000 a Caritas dormitorio, da Colazione col Sorriso alla mensa dei Frati di Gaggiola: buoni spesa da 250 euro e 250 confezioni natalizie in omaggio alle persone che usufruiscono del servizio.