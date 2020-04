Il Comune distribuisce 5mila mascherine agli immunodepressi

La Spezia - “Ulteriori 5mila mascherine saranno distribuite dal servizio di Protezione Civile del Comune della Spezia a persone affette da patologie particolari o immunodepressi che potrebbero più facilmente contrarre il Covid 19". Lo annunciano il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini e l’Assessore alla Protezione Civile Luca Piaggi.



“Ogni cittadino affetto da patologie che indeboliscono il sistema immunitario o sottoposti a terapie particolari – proseguono il Sindaco e l’Assessore - possono richiedere la mascherina contattando il Centro Operativo Comunale allo 0187/501172. Il personale della Protezione Civile incaricato effettuerà la consegna a domicilio.”



Un’ulteriore misura che il Comune della Spezia ha posto in essere a favore di chi è maggiormente in difficoltà e dopo aver iniziato proprio oggi, lunedì 6 aprile, la distribuzione di un kit di 10 mascherine di tipo chirurgico ad ogni attività commerciale aperta al pubblico e a chi effettua consegne a domicilio. Sono ancora molti infatti i cittadini che hanno difficoltà a reperire le mascherine protettive motivo per il quale l’Amministrazione Peracchini sta mettendo a disposizione l’attuale dotazione del Comune e individuando le categoria più a rischio dando loro la priorità.

Ovviamente questi presidi sanitari devono essere usati nel modo corretto unitamente al seguire le regole di comportamento.