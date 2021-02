Il Comune cerca strutture ricettive per nuclei familiari in difficoltà

La Spezia - L'emergenza abitativa registrata negli ultimi anni da parte di alcune categorie di spezzini ha spinto l'amministrazione comunale a rafforzare una delle tipologie di intervento alloggiativo fornite dai Servizi sociosanitari, ovvero quella che nel Regolamento comunale viene definita "ospitalità di emergenza in esercizi ricettivi alberghieri o in altra struttura d'accoglienza" e classificata con la lettera A.

Si tratta di una misura rivolta a nuclei familiari con disagio socio economico grave e mirano a fronteggiare l'emergenza alloggiativa, assicurando una soluzione temporanea a seguito di emergenza abitativa documentata.



Nello specifico dell'intervento alloggiativo di tipo A i destinatari sono "nuclei familiari in stato di effettivo e documentato bisogno alloggiativo, in condizioni di gravissimo rischio per estrema fragilità sociale o sociosanitaria e privi di familiari o dei quali si ravvisa l'inopportunità di un loro coinvolgimento".

L'ospitalità si può mantenere per il tempo strettamente necessario sino a che il soggetto si adoperi nella ricerca di una soluzione alternativa.



Nella delibera approvata questa mattina dalla giunta comunale si fa riferimento alla "difficoltà di reperire tempestivamente servizi di ospitalità presso alberghi e altre strutture residenziali da parte dell'Ufficio preposto anche in mancanza di appositi accordi con dette strutture" e si spiega pertanto la decisione di costituire un elenco di attività ricettive alberghiere ed extra alberghiere da cui attingere in caso di necessità di ulteriori inserimenti in strutture, secondo i criteri di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa".



Pertanto il Comune della Spezia lancia l'avviso per la "Formazione di un elenco di strutture ricettive alberghiere, extra alberghiere da utilizzare per l'albergazione di nuclei familiari in caso di emergenze abitative".

L'elenco che scaturirà dalla procedura ad evidenza pubblica, avrà natura aperta e potrà essere aggiornato, con determinazione dirigenziale, a cadenza trimestrale, con nuove iscrizioni, a seguito di successive richieste o rinunce, e sarà pubblicato, con valore di notifica a tutti gli interessati, sul sito ufficiale dell'ente.