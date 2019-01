Il Comune acquista dieci mascotte da utilizzare negli eventi dedicati ai bambini

Verranno utilizzate per il Carnevale, per la Festa del fantin e per le prossime festività natalizie.

La Spezia - Basta costumi in affitto. Il Comune della Spezia, dopo aver speso quasi duemila euro per noleggiare l'abbigliamento per le mascotte introdotte nelle attività dedicate ai bambini, ha deciso di risparmiare in futuro acquistando una fornitura di costumi da consegnare gratuitamente alle associazioni che collaborano all'organizzazione degli eventi in città. Un provvedimento preso dalla dirigente del Suap - Commercio, Laura Niggi, dietro impulso dell'assessore Lorenzo Brogi.



L'obiettivo è quello di utilizzare le mascotte in occasione del Carnevale, degli appuntamenti estivi della Festa del fantin e delle festività natalizie del 2019.

Tra i costumi già recapitati a Palazzo civico spiccano infatti quelli di Topolino e Minni in versione natalizia, ma ci sono anche personaggi della serie Pj Masks e il pupazzo di neve Olaf protagonista di Frozen, il noto lungometraggio della Disney.



L'amministrazione ha stanziato 2.400 euro e ha effettuato una procedura di confronto concorrenziale tramite interpello coinvolgendo sei ditte del settore. Valutata migliore l'offerta della romana Mascotte Mania, gli uffici hanno dovuto scorrere la graduatoria dopo aver riscontrato alcune irregolarità sotto il profilo contributivo e si sono rivolti alla maceratese Mascot Shop dalla quale dovrebbero arrivare entro Carnevale una decina di costumi.