Il Comitato di quartiere Umberto I ricevuto dal neo-Prefetto della Spezia

La Spezia - Si è svolto nel pomeriggio di ieri, presso la Prefettura, un incontro fra il Prefetto della Spezia, Maria Luisa Inversini e il presidente del Comitato Quartiere Umberto I, Jacopo Schiffini, ricevuto in rappresentanza dell'associazione. Nell'occasione il Comitato ha potuto illustrare al Prefetto le attività svolte in questi anni, in collaborazione con le istituzioni cittadine anche sul fronte della pubblica sicurezza, e sviluppare un primo confronto sulle tematiche di attualità e sulle iniziative da portare avanti a favore del quartiere, partendo dalle persistenti problematiche di criminalità e degrado e dalle nuove sopravvenute necessità legate alla prevenzione anti-Covid.